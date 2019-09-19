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Голова фракції "Слуга народу" зізнався, що не читав проект Держбюджету-2020

Голова фракції "Слуга народу" зізнався, що не читав проект Держбюджету-2020

Київ • УНН

 • 11706 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не читав і не має наміру читати проект Державного бюджету на 2020 рік через брак часу, оскільки все одно документ буде змінений. Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Треба спитати в уряду (що очікувати від проекту Держбюджету-2020 – ред.). Ми бюджету ще не бачили – бачили такий собі тізер. Я знаю точно, що це версія 1.0, а фінальна буде версія 3.0. Я не хочу зараз навіть читати ті цифри, які будуть змінені, я не хочу цим навіть займатися", - зазначив Арахамія.

За його словами, сьогодні парламентарям треба ухвалити ще 8 законопроектів, тож часу на читання проекту Державного бюджету на наступний рік у нього немає.

При цьому він додав, що вивчати всі законопроекти, які Рада розглядає в сесійній залі, теж не має часу, тому довіряє думці тих колег, які є фахівцями в конкретних питаннях і дають поради щодо необхідності голосувати по тому чи іншому закону.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня.

Депутатська група “За майбутнє” і фракція “Опозиційна платформа — За життя” уже подали свої пропозиції до проекту Державного бюджету до Кабінету міністрів.

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