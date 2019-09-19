Голова фракції "Слуга народу" зізнався, що не читав проект Держбюджету-2020

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не читав і не має наміру читати проект Державного бюджету на 2020 рік через брак часу, оскільки все одно документ буде змінений. Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.