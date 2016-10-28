Глава ГосЧС получил наследство и имеет сбережения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин подал электронную декларацию за 2015 год, которая опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, за прошлый год Н.Чечеткин получил 201 тыс. 481 грн зарплаты и пенсии - 66 тыс. 516 грн, получил наследство в сумме 310 тыс. 329 грн (общая собственность, ему принадлежит 50%). Также задекларировал доход от отчуждения недвижимого имущества в сумме 116 тыс. грн.
На депозитных счетах в банках у него 7512 грн, при этом наличных средств 10 тыс. долл. и 80 тыс. грн, у жены - 30 тыс. долл. и дочери 5 тыс. долл.
Н.Чечеткин имеет в общей собственности с семьей (женой и дочерью) в Киеве квартиру 69,7 кв.м, владеет половиной жилого дома в Козелецком районе Черниговской области площадью 49 кв.м.
При этом жена является владелицей квартиры в столице общей площадью 59 кв.м., а дочь - жилье в Козельце 25,8 кв.м.
Глава ГосЧС задекларировал 8 земельных участков, на 2 из которых он имеет права на половину. В его собственности есть автомобиль Nissan Аlmera 2006 года выпуска.