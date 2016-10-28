Голова ДСНС отримав спадщину і має заощадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, за минулий рік М.Чечоткін отримав 201 тис. 481 грн зарплати і пенсії – 66 тис. 516 грн, отримав спадщину у сумі 310 тис. 329 грн (спільна власність, йому належить з них 50%). Також задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 116 тис. грн.
На депозитних рахунках у банках у нього 7512 грн, при цьому готівкових коштів 10 тис. дол. і 80 тис. грн, у дружини – 30 тис. дол. і доньки 5 тис. дол.
М.Чечоткін має у спільній власності з сім’єю (дружиною та донькою) у Києві квартиру 69,7 кв.м, володіє половиною житлового будинку у Козелецькому районі Чернігівщини площею 49 кв.м.
При цьому дружина є власницею квартири у столиці загальною площею 59 кв.м., а донька – помешкання у Козельці 25,8 кв.м.
Голова ДСНС задекларував 8 земельних ділянок, на 2 з яких він має права на половину. У його власності є автомобіль Nissan Аlmera 2006 року випуску.