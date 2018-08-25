Гол Ярмоленко вошел в топ-10 мячей сезона Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Забитый мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко попал в десятку лучших в составе “Боруссии” Д в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги (2017/18 годов), информирует УНН со ссылкой на сайт немецкого чемпионата.
Гол пяткой украинском в ворота “Аугсбурга” открыл десятку лучших Бундеслиги, заняв 10-ю строчку.
Открыл тройку мяч, забитый Ройсом в ворота “Боруссии” М (1:0), второй — гол Кагавы Аугсбурга (забит в матче с “Боруссией”).
На первом месте — гол Батшуайи в ворота “Ганновера” (1:0).
Примечательно, что в прошлом сезоне Ярмоленко забил 3 гола в 18 сыгранных баталиях немецкого первенства.
Напомним, что летом украинец перешел в английский “Вест Хэму” за 20 млн евро.