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Гол Ярмоленко вошел в топ-10 мячей сезона Бундеслиги

Киев • УНН

 • 9488 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Забитый мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко попал в десятку лучших в составе “Боруссии” Д в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги (2017/18 годов), информирует УНН со ссылкой на сайт немецкого чемпионата.

Гол Ярмоленко вошел в топ-10 мячей сезона Бундеслиги

Гол пяткой украинском в ворота “Аугсбурга” открыл десятку лучших Бундеслиги, заняв 10-ю строчку.

Открыл тройку мяч, забитый Ройсом в ворота “Боруссии” М (1:0), второй — гол Кагавы Аугсбурга (забит в матче с “Боруссией”).

На первом месте — гол Батшуайи в ворота “Ганновера” (1:0).

Примечательно, что в прошлом сезоне Ярмоленко забил 3 гола в 18 сыгранных баталиях немецкого первенства.

Напомним, что летом украинец перешел в английский “Вест Хэму” за 20 млн евро.

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