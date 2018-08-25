Гол Ярмоленка увійшов до топ-10 м'ячів сезону Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Забитий м’яч вінгера збірної України Андрія Ярмоленко потрапив до десятки кращих в складі “Борусії” Д в минулому сезоні німецької Бундесліги (2017/18 років), інформує УНН із посиланням на сайт німецького чемпіонату.
Гол п’ятою українця у ворота “Аугсбурга” відкрив десятку кращих Бундесліги, обійнявши 10-й рядок.
Відкрив трійку м’яч, забитий Ройсом в ворота “Борусії” М (1:0), другий — гол Кагави Аугсбурга (забитий в матчі із “Борусією”).
На першому місці — гол Батшуайі в ворота “Ганновера” (1:0).
Примітно, що минулого сезону Ярмоленко забив 3 голи в 18 зіграних баталіях німецької першості.
Нагадаємо, що влітку українець перейшов до англійського “Вест Хему” за 20 млн євро.