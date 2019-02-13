Гол Асенсио принес "Реалу" победу в первой игре 1/8 финала ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Нидерландский “Аякс” встретился в домашней встрече с мадридским “Реалом” в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
До перерыва стоит отметить удар в падении Тадича, который увенчался попаданием мяча в штангу, а также гол Тальяфико, который был отменен арбитром после просмотра системы VAR.
Зато после перерыва болельщики стадиона “Йохан Кройфф Арены” стали очевидцами трех засчитанных голов. Первым отличился Карим Бензема: француз из выгодной позиции поразил девятку ворот кипера “Аякса”. Нидерландский коллектив ответил перехватом на чужой половине и созданием своей результативной атаки. Хаким Зиеш замкнул прострел партнера, которым оказался Невес.
Однако решающий мяч забил Марко Асенсио, отметившись по передаче Карвахаля — 1:2.
Примечательно, что защитник Серхио Рамос провел за “галактикос” 600-й поединок в карьере.
Добавим также, ответный матч в Мадриде позволит определить имя четвертьфиналиста в данной паре.