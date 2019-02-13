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Гол Асенсіо приніс "Реалу" перемогу у першій грі 1/8 фіналу ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Нідерландський “Аякс” зустрівся в домашній зустрічі із мадридським “Реалом” у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

До перерви варто відзначити удар у падінні Тадіча, який увінчався потраплянням м’яча у штангу, а також гол Тальяфіко, що був відмінений арбітром після перегляду системи VAR.

Натомість по перерві уболівальники стадіону “Йохан Кройфф Арени” стали очевидцями трьох зарахованих голів. Першим відзначився Карім Бензема: француз з вигідної позиції вразив дев’ятку воріт кіпера “Аяксу”. Нідерландський колектив відповів перехопленням на чужій половині та створенням своєї результативної атаки. Хакім Зієш замкнув простріл партнера, яким виявився Невес.

Проте вирішальний м’яч забив Марко Асенсіо, відзначившись з передачі Карвахаля — 1:2.

Примітно, що захисник Серхіо Рамос провів за “галактікос” 600-й поєдинок в кар’єрі.

Додамо також, матч-відповідь у Мадриді дозволить визначити ім’я чвертьфіналіста в даній парі.

Українські Національні Новини

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