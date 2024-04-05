Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля

Сегодня, пятого апреля, все украинцы могут присоединиться к мероприятиям по случаю 314 годовщины создания Конституции Пилипа Орлика - важного исторического документа, который сыграл значительную роль в становлении украинской государственности, пишет УНН.

Именно пятого апреля 1710 года в молдавском городе Бендеры между гетманом Филиппом Орликом и казацкой старшиной Запорожской Сечи был заключен договор под названием "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", который вошел в историю как Конституция Филиппа Орлика.

Историческое значение этого документа заключается в том, что им впервые провозглашалась независимость Украины, а также юридически было зафиксировано создание первого в Европе демократического государства с настоящим народовластием.

В частности, в Конституции Пилипа Орлика были прописаны основы демократии и правосудия, антикоррупционные и социальные принципы и тому подобное.

К сожалению, освободительные соревнования Филиппа Орлика оказались неудачными, он был лишен гетманской булавы, и в 1714 году он покинул Украину.

Конституция Пилипа Орлика была написана на староукраинском и латинском языках.

Оригинал документа на староукраинском языке был обнаружен в 2008 году в российском государственном архиве древних актов. рф отказалась передать его Украине.

Сокращенная версия документа на латинском языке хранится в Швеции. В 2021 году, по случаю 30 годовщины Независимости Украины в течение трех месяцев экспонировалась в Софийском соборе.

Кулинары и любители вкусно поесть сегодня могут присоединиться к Международному дню супа.

Родиной супа называют Древний Восток, где его начали готовить более девяти тысяч лет назад.

В Древних Греции и Риме популярными были супы из гороха и чечевицы с добавлением пряностей, специй и оливкового масла.

Спартанцы употребляли легендарный "черный суп", приготовленный из свиной крови, мяса и уксуса.

Любили варить супы и в Древнем Китае. Традиционная китайская медицина издавна придает важное значение различным вариантам супов как лечебному средству при определенных заболеваниях.

В Европе существовало множество вариантов супов. Однако, длительное время супы считались больше пищей бедных слоев населения. И только в ХѴІІІ веке супы становятся блюдами высокой кухни.

В 1882 году швейцарец Юлиус Магги начал производство бульонных кубиков. Продукт был ориентирован на малоимущих людей, которые редко покупали мясо, а благодаря сухому бульону всегда могли приготовить питательный и вкусный суп.

Сейчас существует более чем 150 официально признанных в кулинарии видов супов, каждый из которых имеет многочисленные разновидности.

Культовый традиционный украинский суп - это, конечно, борщ, о котором знают люди во многих уголках мира.

Первое в истории документальное свидетельство об украинском борще зафиксировано в записях 1854 года немецкого путешественника и купца Мартина Груневега.

Также сегодня можно отметить День чистой кармы. Правда, собственно, к карме, это событие не имеет никакого отношения.

Целью этого праздника является привлечение внимания человечества и привлечение к вторичной переработке отходов и повторного их потребления.

Переработка мусора помогает минимизировать загрязнение нашей планеты, позволяет сэкономить природные ресурсы и, конечно же, уменьшить общую площадь, которую занимают свалки. Вторичная переработка сейчас является самым прогрессивным и экологичным методом утилизации.

Пятого апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи-неонатологи.

Неонатология - это область медицины, которая занимается уходом за новорожденными и младенцами. Она изучает, как они растут, развиваются, их болезни и любые проблемы со здоровьем, с которыми они могут столкнуться.

Ее основная цель - заботиться о жизни и здоровье новорожденных с момента их рождения и до достижения ими 28-дневного возраста. Этот период считается решающим для выживания ребенка и его дальнейшего развития.

Термины "неонатология" и "неонатолог" в 1960 году были введены американским педиатром Александром Шаффером в его руководстве "Болезни новорожденных".

В 1965 году в американском городе Нью-Хейвен состоялось открытие первого отделения интенсивной терапии новорожденных.

Еще пятого апреля можно отметить День детской йоги и Международный день совести.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Феодула, который жил в Фессалониках во время усиления гонений на христиан.

По преданию, однажды Феодул увидел сон, что какой-то человек в белой одежде вкладывает ему что-то в ладонь. Когда Феодул проснулся, то увидел, что у него в руках перстень с изображением Иисуса Христа. Феодул воспринял это как знак, что ему придется пострадать за христианскую веру.

Как-то язычники поймали Феодула, долго пытали, а потом бросили в море.

Именины пятого апреля празднуют Федор, Марк, Платон, Семен, Алексей.