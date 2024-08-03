Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике, а также добавил, что Главком Александр Сырский доложил о деталях, передает УНН.

"... благодарность каждому нашему воину и всем, кто работает в нашей "оборонке", за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Это наиболее эффективно - когда последствия российской войны возвращаются домой, в россию, и когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места. Сегодня детали этих ударов мне доложил Главком Сырский. Воины, спасибо каждому, кто задействован!" - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "морозовск" в ростовской области рф, попадание в склады боеприпасов. Также атакованы нефтебазы в белгородской, курской и ростовской областях.