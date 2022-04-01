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Глава Европарламента посетила Киев и дала Украине три обещания

Киев • УНН

 • 183296 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила во время визита в Киев в пятницу, что народ Европы поддерживает Украину и поможет восстановить ее города после войны с Россией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Глава Европарламента посетила Киев и дала Украине три обещания

Цитата

"Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что Европарламент, Европейский союз и народы Европы поддерживают Украину. Именно поэтому я сегодня здесь, потому что мы поддерживаем вас", — сказала она по прибытии в Киев.

Детали

Как сообщается, Метсола во время своего визита дала Украине три обещания.

"Во-первых, преступное вторжение (владимира путина) в Украину ставит россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и мировым порядком, основанным на правилах. Это не то, что мы позволим ему делать беспрепятственно", — сказала она.

"Во-вторых, Европейский союз признает ваши европейские амбиции и ваше стремление стать страной-кандидатом. И вы можете рассчитывать на полную поддержку Европейского парламента в достижении этой цели".

"В-третьих, мы поможем вам восстановить ваши города и поселки, когда закончится эта незаконная, неспровоцированная и ненужная война. Мы уже предоставили финансовую, военную и гуманитарную помощь. Это будет продолжаться и будет увеличиваться", — сказала она на брифинге в Киеве.

Сообщается, что стороны обсудили сохранение международных санкций в отношении России, гуманитарную и военную помощь Украине и процедуры вступления в ЕС.

Ранее

Как писал УНН, в начале марта Европарламент подавляющим большинством голосов принял необязательную резолюцию, призывающую институции Евросоюза “работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС”.

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