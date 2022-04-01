Глава Європарламенту відвідала Київ і дала Україні три обіцянки

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"Будь ласка, повірте мені, коли я кажу, що Європарламент, Європейський союз і народи Європи підтримують Україну. Саме тому я сьогодні тут, тому що ми підтримуємо вас", — сказала вона після прибуття до Києва.

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Як повідомляється, Метсола під час свого візиту дала Україні три обіцянки.

"По-перше, злочинне вторгнення (володимира путіна) в Україну ставить росію в пряму конфронтацію з Європою, міжнародним співтовариством і світовим порядком, заснованим на правилах. Це не те, що ми дозволимо йому робити безперешкодно", — сказала вона.

"По-друге, Європейський союз визнає ваші європейські амбіції і ваше прагнення стати країною-кандидатом. І ви можете розраховувати на повну підтримку Європейського парламенту в досягненні цієї мети".

"По-третє, ми допоможемо вам відновити ваші міста і селища, коли закінчиться ця незаконна, неспровокована і непотрібна війна. Ми вже надали фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Це буде продовжуватися і буде збільшуватися", — сказала вона на брифінгу в Києві.

Повідомляється, що сторони обговорили збереження міжнародних санкцій щодо росії, гуманітарну та військову допомогу Україні та процедури вступу до ЄС.

Раніше

Як писав УНН, на початку березня Європарламент переважною більшістю голосів прийняв необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС".