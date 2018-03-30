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Глава подразделения Windows покинет корпорацию Microsoft

Глава подразделения Windows покинет корпорацию Microsoft

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Терри Майерсон, глава подразделения, отвечающего за операционную систему Windows в транснациональной корпорации Microsoft, покинет свой пост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт компании.

Майерсон работал в компании в течение 21 лет, в 2013 году он был назначен главой подразделения Windows. “С изменениями приходит новый этап развития, этап, который мы запланировали, это новая глава для Терри Майерсон за пределами Microsoft. Терри много сделал для того, чтобы помочь мне прийти к новой организационной структуре, я глубоко ценю его лидерство и знания”, — говорится в заявлении главного исполнительного директора Сатья Наделла.

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Как отмечает газета The Wall Street Journal, после ухода Майерсона подразделение Windows будет разделено на два отдела. Один из них под руководством главы облачной платформы Azure Скотта Гатри займется работой над платформенными технологиями, на основе которых партнеры Microsoft разрабатывают свои программы и сервисы. В ведении Гатри также окажутся проекты компании по дополненной реальности и искусственного интеллекта.

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Второй отдел, во главе которого станет Раджеш Джа, нынешний руководитель подразделения Microsoft Office, будет отвечать за разработку электронных устройств Microsoft и развитие операционной системы Windows.

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Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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На фоне скандала капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Как считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер, инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей.

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