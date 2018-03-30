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Глава підрозділу Windows покине корпорацію Microsoft

Глава підрозділу Windows покине корпорацію Microsoft

Київ • УНН

 • 9493 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Террі Майерсон, глава підрозділу, що відповідає за операційну систему Windows у транснаціональної корпорації Microsoft, покине свій пост. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт компанії.

Майерсон працював у компанії протягом 21 років, у 2013 році він був призначений главою підрозділу Windows. “Зі змінами приходить новий етап розвитку, етап, який ми запланували, це нова глава для Террі Майерсон за межами Microsoft. Террі багато зробив для того, щоб допомогти мені прийти до нової організаційної структури, я глибоко ціную його лідерство і знання”, — йдеться в заяві головного виконавчого директора Сатья Наделла.

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Як зазначає газета The Wall Street Journal, після відходу Майерсон підрозділ Windows буде розділений на два відділи. Один з них під керівництвом очільника хмарної платформи Azure Скотта Гатрі займеться роботою над платформеними технологіями, на основі яких партнери Microsoft розробляють свої програми та сервіси. У веденні Гатрі також виявляться проекти компанії по доповненої реальності і штучного інтелекту.

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Другий відділ, на чолі якого стане Раджеш Джа, нинішній керівник підрозділу Microsoft Office, буде відповідати за розробку електронних пристроїв Microsoft і розвиток операційної системи Windows.

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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

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На тлі скандалу капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів. Як вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер, інвестори остерігаються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів.

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