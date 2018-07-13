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Глава Пентагона назвал действия России в юго-восточной Европе дестабилизирующим фактором

Глава Пентагона назвал действия России в юго-восточной Европе дестабилизирующим фактором

Киев  •  УНН

 • 5939 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил в пятницу, что действия России в юго-восточной Европе носят дестабилизирующий характер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

“Действия России в юго-восточной Европе — это дестабилизирующий фактор. Они (Россия) подрывают демократическую структуру стран (данного региона), и делают это, прибегая к распространению ложной информации, к экономическим мерам и вмешательству”, — отметил Мэттис в беседе с журналистами на борту самолета по пути из Хорватии в Норвегию. Его высказывания распространила пресс-служба Пентагона.

В Загребе Мэттис принимал участие во встрече с министрами обороны стран Американо-Адриатической хартии. Это объединение создано в 2003 году Албанией, Македонией и Хорватией по примеру Американо-Балтийской хартии 1998 года с целью способствовать вступлению этих стран в НАТО. В 2008 году к ним присоединились Черногория, а также Босния и Герцеговина.

По словам Мэттиса, на этой встрече он “подчеркнул поддержку, которую США оказывают Юго-Восточной Европе”. “Это была очень продуктивная встреча. Мы обсудили, как намерены продвигаться вперед в вопросах обеспечения безопасности в регионе. Из пяти стран этого объединения три уже являются членами НАТО, еще одна (Македония) находится в начале пути вступления в альянс”, — заметил глава Пентагона.

Как сообщал УНН, США готовятся к пересмотру своей стратегии в Афганистане.

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