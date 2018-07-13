Глава Пентагону назвав дії Росії в південно-східній Європі дестабілізуючим фактором
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив в п’ятницю, що дії Росії в південно-східній Європі носять дестабілізуючий характер. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Пентагону.
“Дії Росії в південно-східній Європі — це дестабілізуючий фактор. Вони (Росія) підривають демократичну структуру країн (даного регіону), і роблять це, вдаючись до поширення неправдивої інформації, до економічних заходів і втручання”, — зазначив Меттіс в бесіді з журналістами на борту літака по дорозі з Хорватії в Норвегію.
У Загребі Меттіс брав участь у зустрічі з міністрами оборони країн Американо-Адріатичної хартії. Це об’єднання створено в 2003 році Албанією, Македонією та Хорватією за прикладом Американо-Балтійської хартії 1998 року з метою сприяти вступу цих країн в НАТО. У 2008 році до них приєдналися Чорногорія, а також Боснія і Герцеговина.
За словами Меттіса, на цій зустрічі він “наголосив на підтримці, яку США надають Південно-Східній Європі”. “Це була дуже продуктивна зустріч. Ми обговорили, як збираємося просуватися вперед в питаннях забезпечення безпеки в регіоні. З п’яти країн цього об’єднання три вже є членами НАТО, ще одна (Македонія) знаходиться на початку шляху вступу в альянс”, — зауважив глава Пентагону.
Як повідомляв УНН, США готуються до перегляду своєї стратегії в Афганістані.