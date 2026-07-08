Глава Пентагона Пит Хегсет впервые посетит Израиль 8 июля - CNN
Киев • УНН
Пит Хегсет встретится с Нетаньяху и Кацем, чтобы успокоить опасения по поводу продажи Турции F-35. Нетаньяху назвал Эрдогана необразцовым союзником США.
Глава Пентагона США Пит Хегсет впервые совершит свой визит в Израиль в среду, 8 июля. Пока неясно, повлияют ли на эти планы удары США по Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Ожидается, что Хегсет встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своим коллегой, министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. Одной из целей визита является успокоение израильских опасений относительно возможной продажи Турции современных истребителей-невидимок F-35, о чем президент Дональд Трамп заговорил во время саммита НАТО в Анкаре, говорится в сообщении.
В то же время в интервью CNN Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "не является образцовым союзником Соединенных Штатов". Он отметил, что Эрдоган "угрожает уничтожить единственное еврейское государство".
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против возможной продажи Турции американских истребителей F-35. Он подчеркнул, что не считает это свидетельством разногласий с президентом США Дональдом Трампом.