Глава МИД Ирана считает, что США должны винить себя за прекращение переговоров

“Иран и США вели переговоры два года, — написал Зариф. — Вместе с тремя европейскими странами (Великобританией, Германией и Францией), Россией и Китаем мы заключили уникальное многостороннее соглашение — СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Он работал”.

“США могут винить только самих себя за то, что они ушли и оставили стол (переговоров), — продолжил глава МИД Ирана. — Угрозы, санкции и пиар-трюки не сработают. Попробуйте (проявить) уважение к иранцам и международным обязательствам”.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Iran & US had 2 yrs of talks. With EU/E3+Russia+China, we produced a unique multilateral accord—the JCPOA. It’s been working. US can only blame itself for pulling out & leaving the table. Threats, sanctions & PR stunts won’t work. Try respect: for Iranians & for int’l commitments

— Javad Zarif (@JZarif) 31 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с Ираном и обсудить “изменение его поведения”. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.