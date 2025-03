Глава МЗС Ірану вважає, що США повинні звинувачувати себе за припинення переговорів

“Іран і США вели переговори два роки, — написав Заріф. — Разом з трьома європейськими країнами (Великою Британією, Німеччиною і Францією), Росією і Китаєм ми уклали унікальну багатосторонню угоду — СВПД (Спільний всеосяжний план дій). Він працював”.

“США можуть звинувачувати тільки самих себе за те, що вони пішли і залишили стіл (переговорів), — продовжив глава МЗС Ірану. — Загрози, санкції і піар-трюки не спрацюють. Спробуйте (проявити) повагу до іранців і до міжнародних зобов’язань”.

У травні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з СВПД — угоди, яка обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

— Javad Zarif (@JZarif) 31 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові сісти за стіл переговорів з Іраном і обговорити “зміну його поведінки”. Про це заявила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.