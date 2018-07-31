Глава МЗС Ірану вважає, що США повинні звинувачувати себе за припинення переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США повинні звинувачувати самих себе за те, що не можуть відновити переговори з Тегераном для врегулювання розбіжностей. Про це він написав у вівторок на своїй офіційній сторінці в Twitter, передає УНН.
“Іран і США вели переговори два роки, — написав Заріф. — Разом з трьома європейськими країнами (Великою Британією, Німеччиною і Францією), Росією і Китаєм ми уклали унікальну багатосторонню угоду — СВПД (Спільний всеосяжний план дій). Він працював”.
“США можуть звинувачувати тільки самих себе за те, що вони пішли і залишили стіл (переговорів), — продовжив глава МЗС Ірану. — Загрози, санкції і піар-трюки не спрацюють. Спробуйте (проявити) повагу до іранців і до міжнародних зобов’язань”.
У травні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з СВПД — угоди, яка обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.
Iran & US had 2 yrs of talks. With EU/E3+Russia+China, we produced a unique multilateral accord—the JCPOA. It’s been working. US can only blame itself for pulling out & leaving the table. Threats, sanctions & PR stunts won’t work. Try respect: for Iranians & for int'l commitments— Javad Zarif (@JZarif) 31 липня 2018 р.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові сісти за стіл переговорів з Іраном і обговорити “зміну його поведінки”. Про це заявила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.