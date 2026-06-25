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Глава МАГАТЭ заявил о будущем восстановлении инспекций на ядерных объектах Ирана

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о скором восстановлении инспекций на иранских ядерных объектах. Иран настаивает на окончательном соглашении с США и отмене санкций для доступа инспекторов.

Глава МАГАТЭ заявил о будущем восстановлении инспекций на ядерных объектах Ирана

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время возобновит инспекции на ядерных объектах Ирана в соответствии с предыдущими договоренностями между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Гросси, стороны уже в ближайшее время согласуют даты, процедуры и места проведения проверок. Он также подчеркнул, что подписанный на прошлой неделе меморандум предусматривает осуществление разведения высокообогащенного урана Ирана под контролем МАГАТЭ.

Иран настаивает на окончательном соглашении

В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вопрос доступа инспекторов к поврежденным ядерным объектам и материалам будет решаться только после заключения окончательного соглашения с США и отмены санкций.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к соглашению с Тегераном, если оно не будет угрожать безопасности союзников США на Ближнем Востоке. По его словам, новый раунд переговоров между сторонами может состояться в Швейцарии до конца месяца.

Трамп утверждает, что Иран согласился на ядерные инспекции "на бесконечность", несмотря на возражения Тегерана23.06.26, 16:05 • 3422 просмотра

Степан Гафтко

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