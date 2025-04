Глава МАГАТЭ после визита на Запорожскую АЭС: будет реализован план пополнения запасов воды для охлаждения реакторов

Цитата

«Одним из самых серьезных последствий разрушения Новокаховской плотины стало снижение уровня воды, необходимой для охлаждения стоящей за мной АЭС. Я стою как раз на пересечении водохранилища справа от меня и самой реки. Для безопасности этого завода важно, чтобы вода, которую вы видите позади меня, оставалась на этом уровне. Испарение есть, может быть некоторая утечка, но ее надо поддерживать на этом уровне. Будет реализован план пополнения запасов воды, чтобы функция безопасности могла работать в обычном режиме. Так что, конечно, это то, за чем мы будем очень внимательно следить», - рассказал Гросси в Twitter.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Рафаэль Гросси написал, что ето эго первый визит на ЗАЭС после того, как он установил 5 принципов защиты станции и предотвращения ядерной аварии, которые усиливают важную роль Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на оккупированную россией Запорожскую АЭС назвал ситуацию "серьезной", и имеющей последствия. Для стабилизации, по его словам, был принят ряд мер.