Глава МАГАТЕ після візиту на Запорізьку АЕС: буде реалізовано план поповнення запасів води для охолодження реакторів

Цитата

«Одним із найсерйозніших наслідків руйнування Новокаховської греблі стало зниження рівня води, необхідної для охолодження АЕС, що стоїть за мною. Я стою якраз на перетині водосховища праворуч від мене і самої річки. Для безпеки цього заводу важливо, щоб вода, яку ви бачите позаду мене, залишалася на цьому рівні. Випаровування є, може бути деякий витік, але його треба підтримувати на цьому рівні. Буде реалізовано план поповнення запасів води, щоб функція безпеки могла працювати у звичайному режимі. Тож, звісно, це те, за чим ми будемо дуже уважно стежити», - розповів Гроссі у Twitter.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Рафаель Гроссі написав, що це його перший візит на ЗАЕС після того, як він встановив 5 принципів захисту станції та запобігання ядерної аварії, що посилюють важливу роль Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі

Доповнення

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росією Запорізьку АЕС назвав ситуацію "серйозною", та такою, що має наслідки. Для стабілізації, за його словами, було вжито низку заходів.