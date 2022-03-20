Глава Луганской ОГА рассказал об обстреле оккупантами дома престарелых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Кременной русские военные обстреляли из танков дом престарелых. Речь идет о почти шести десятках погибших. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНН.
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"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной.
Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", — написал Гайдай.
Выживших оккупанты перевезли в Сватово.
"Те, кто доживали свой век в доме - 56 человек - погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.
Добраться до места трагедии до сих пор невозможно", - написал Гайдай.