Глава Луганської ОДА розповів про обстріл окупантами будинку для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Кремінній російські військові обстріляли з танків будинок для людей похилого віку. Йдеться про майже шість десятків загиблих. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
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«11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.
Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», - написав Гайдай.
Тих, хто вижив, окупанти перевезли у Сватове.
«Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.
Дістатися до місця трагедії досі неможливо», - написав Гайдай.