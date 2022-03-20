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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45801 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 93776 перегляди

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Глава Луганської ОДА розповів про обстріл окупантами будинку для літніх людей

Глава Луганської ОДА розповів про обстріл окупантами будинку для літніх людей

Київ • УНН

 • 113130 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Кремінній російські військові обстріляли з танків будинок для людей похилого віку. Йдеться про майже шість десятків загиблих. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

«11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.

Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», - написав Гайдай.

Тих, хто вижив, окупанти перевезли у Сватове.

«Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Дістатися до місця трагедії досі неможливо», - написав Гайдай.

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