Глава Луганської ОДА розповів про обстріл окупантами будинку для літніх людей

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«11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.

Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», - написав Гайдай.

Тих, хто вижив, окупанти перевезли у Сватове.

«Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Дістатися до місця трагедії досі неможливо», - написав Гайдай.