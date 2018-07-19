Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным оппонентом США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй в эфире телеканала NBC в рамках форума по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) заявил, что Россия делала попытки вмешательства в американские выборы 2016 года и сейчас агрессивнее других стран продолжает операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах, информирует УНН.
Директора ФБР попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки о непричастности РФ к вмешательству в выборы в США 2016 года. “Мнение американского разведывательного сообщества не изменилось, моё тоже. Они пытались вмешаться в последние выборы и продолжают злонамеренные операции с целью оказания влияния”, — ответил Рэй добавив, что с его точки зрения, США должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее “с полной решимостью и сосредоточением”.
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“Мы пока не видели попыток выбрать мишенью конкретные объекты избирательной инфраструктуры, однако другие усилия, которые я бы назвал злонамеренным влиянием, делаются весьма активно”, — продолжал глава ФБР.
Он не исключил, что очень скоро такие действия “выйдут на новый уровень”. Он признал вероятность того, что подобные попытки делают и другие государства, но охарактеризовал Россию как “наиболее агрессивного игрока в этой отрасли”.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.