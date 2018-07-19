Глава ФБР назвав Росію найагресивнішим опонентом США

Директора ФБР попросили прокоментувати заяву президента Росії Володимира Путіна на прес-конференції за підсумками саміту в Гельсінкі про непричетність РФ до втручання у вибори в США 2016 року. “Думка американського розвідувального співтовариства не змінилося, моя теж. Вони намагалися втрутитися в останні вибори і продовжують зловмисні операції із метою здійснення впливу”, — відповів Рей зазначивши, що з його точки зору, США повинні сприймати цю загрозу вкрай серйозно і реагувати на неї “з повною рішучістю і зосередженням”.

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“Ми поки не бачили спроб вибрати мішенню конкретні об’єкти виборчої інфраструктури, проте інші зусилля, які я б назвав зловмисним впливом, робляться вельми активно”, — продовжував глава ФБР.

Він не виключив, що дуже скоро такі дії “вийдуть на новий рівень”. Він визнав ймовірність того, що подібні спроби роблять і інші держави, але охарактеризував Росію як “найбільш агресивного гравця в цій галузі”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін як російський лідер особисто несе відповідальність за втручання в американські президентські вибори 2016 року.