Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума на фоне неудачи с продажей яхты подозреваемого в госизмене экс-нардепа виктора медведчука снова обещает, что арестованные активы предателей будут работать на пользу Украины, пишет УНН.

На этот раз Дума похвасталась, что в управление АРМА передали земельные участки в Киеве, которыми через доверенных лиц владели экс-нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Также, по ее словам, на управление в Нацагентство переданы и корпоративные права ЧП "ОРЕСТ", ООО "ОСОКОРКИ-7", ООО "АКАДЕМ-КЛУБ", ЧП "ФИРМА "ВИКТОРИЯ".

Глава АРМА заявила, что уже дала поручение Центральному межрегиональному управлению осуществить осмотр арестованного имущества.

Уже скоро мы объявим конкурс на избрание оценщика и передачи актива в управление. Уже не раз отмечала - арестованные активы предателей Украины будут работать в пользу нашего государства - указала Елена Дума.

Однако, как показывает ситуация с продажей яхты медведчука, зайдет ли дело дальше разговоров неизвестно.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Глава АРМА Елена Дума уже пыталась скрыть свое фиаско с яхтой, опубликовав новость об «успешной» реализации одного багги и одного квадроцикла, принадлежавших Медведчуку. Однако, багги и квадроцикл АРМА продало за 920 тысяч гривен, а яхту оценивают в почти 8,5 миллиардов гривен.

Однако, поняв, что продажа значительного дешевого актива медведчука не сработала, глава АРМА Елена Дума пытается переключить внимание общества на другой актив, который пытаются передать ей в управление - столичный БФК «Гулливер». Руководительница агентства даже опубликовала видео, чтобы продемонстрировать насколько «тщательно и качественно» ее подчиненные осматривают помещения комплекса - на нем видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.