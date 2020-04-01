Гимнаст Верняев повторил рекорд по количеству званий лучшего спортсмена Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признали Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В начале марта талантливый гимнаст завоевал "серебро" в многоборье на этапе Кубка мира, который состоялся в американском Милуоки и имел статус одного из серий отборочных соревнований на Олимпийские игры в Токио, где можно получить дополнительную лицензию на Игры.
Наставник Верняева - Геннадий Сартинський, стал лучшим тренером месяца соответственно.
Отметим, для Верняева это двенадцатое признание НОК. Таким образом, он сравнялся по количеству наград лучшего спортсмена месяца в Украине с Олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан, у которой также 12 рекордных наград.