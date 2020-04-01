Гімнаст Верняєв повторив рекорд за кількістю звань найкращого спортсмена України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За підсумками березня найкращим спортсменом місяця в Україні визнано Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. Про це інформує НОК України, передає УНН.
На початку березня талановитий гімнаст виборов "срібло" у багатоборстві на етапі Кубка світу, який відбувся в американському Мілуокі й мав статус одного з серій відбіркових змагань на Олімпійські ігри в Токіо, де можна здобути додаткову ліцензію на Ігри.
Наставник Верняєва - Геннадій Сартинський, став найкращим тренером місяця відповідно.
Відзначимо, для Верняєва це дванадцяте визнання НОК. Таким чином, він зрівнявся за кількістю нагород найкращого спортсмена місяця в Україні із Олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан, в якої також 12-ть рекордних нагород.