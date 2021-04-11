Гимн Украины в Москве: украинец завоевал еще два "золота" на ЧЕ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Дмитрий Чумак продолжил победное шествие украинских тяжелоатлетов на чемпионате Европы, который продолжается на территории Москвы, передает УНН со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины.
Детали
Вслед за украинками Камиллой Конотоп (до 55 кг), Ириной ДеХойа (до 75 кг) и Алиной Марущак (до 81 кг) первую золотую награду завоевали и наши соотечественники-мужчины.
В весовой категории до 109 кг Дмитрий Чумак в тяжелой борьбе завоевал золотую медаль в сумме двоеборья и в толчке - 407 кг (181 + 226).
Примечательно, что Чумак стал уже трехкратным чемпионом Европы. Ранее уроженцу Скадовска удавалось побеждать в Сплите-2017 и Батуми-2019.
Напомним
Сборная Украины впервые в истории завоевала медаль юниорского ЧМ по фехтованию.