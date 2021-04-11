Гімн України у Москві: українець виборов ще два "золота" на ЧЄ з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Дмитро Чумак продовжив переможну ходу українських важкоатлетів на чемпіонаті Європи, який продовжується на території Москви, інформує УНН з посиланням на Федерацію важкої атлетики України.
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Слідом за українками Камілою Конотоп (до 55 кг), Іриною ДеХойа (до 75 кг) і Аліною Марущак (до 81 кг) першу золоту нагороду завоювали і наші співвітчизники-чоловіки.
У ваговій категорії до 109 кг Дмитро Чумак у важкій боротьбі здобув золоту медаль в сумі двоборства та в поштовху – 407 кг (181 + 226).
Примітно, що Чумак став уже триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська вдавалося перемагати в Спліті-2017 і Батумі-2019.
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