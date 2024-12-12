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Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Киев  •  УНН

 • 12435 просмотра

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Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что работает над созданием единых условий работы для бизнеса, передает корреспондент УНН.

«Мы получаем четкое требование настояния от белого бизнеса к государству - обеспечить равные условия игры, обеспечить равные правила. И как раз то, что мы сейчас делаем, мы устраняем дисбалансы, устраняем пробел, устраняем те места, где есть недоплата налогов и где есть дополнительные преимущества, неконкурентные преимущества за счет уклонения от налогообложения, и делаем закон единым для всех и правила едиными для всех. Это, собственно, общий тренд налоговой политики сегодня», - заявил Гетманцев на форуме в Киеве.

В то же время такое заявление главы налогового комитета Рады выглядит очень странным. Ведь недавно в Украине вступил в силу закон о «Клубе белого бизнеса», который создает преференции для избранных компаний.

Экспертная среда в один голос кричит о том, что эта законодательная инициатива Гетманцева содержит большие коррупционные риски и дискриминационные нормы для предпринимателей.

«Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции, и модель, по которой определяется, должна ли компания попасть в «Клуб белого бизнеса», или не должна - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная», - отметил член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?4 дек. 2024, 14:16 • 210392 просмотра

Так о каких равных условиях говорит Гетманцев, если одни получают «плюшки» от налоговой, а другие, не ставшие членами клуба избранных, автоматически считаются «серыми»?

Добавим

Стоит отметить, что бизнес среда негативно и скептически воспринимает идею создания «Клуба белого бизнеса». Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter Group. В декабре этого года специалисты опросили 554 собственников и руководителей предприятий.

Согласно результатам опроса, менее 1% предприятий попали в клуб избранных автоматически. Еще 1,3% пришлось приложить немалые усилия, чтобы получить преференции.

В то же время 13% опрошенных надеются попасть в «Клуб белого бизнеса», а 3,9% считают, что делают для этого все необходимое.

Почти 25% опрошенных бизнесменов заявили, что не надеются оказаться среди избранных, и, что интересно, более 56% вообще не знают, что такое «Клуб белого бизнеса».

Отношение бизнеса к инициативе создания «Клуба белого бизнеса» по результатам опроса больше негативное. Почти 40% вообще не понимают этой инициативы.

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По размеру бизнеса распределение выглядит так:

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Напомним 

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «Клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Кроме того, создание «Клуба белого бизнеса» в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. 

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «Клубе белого бизнеса» дискриминационный.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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