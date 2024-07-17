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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Германия планирует сократить военную помощь Украине в бюджете на 2025 год - Reuters

Германия планирует сократить военную помощь Украине в бюджете на 2025 год - Reuters

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 07:59  •  27552 просмотра

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Германия планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро в 2025 году с около 8 миллиардов евро в этом году.

Кабинет министров Германии планирует утвердить бюджет на 2025 год в среду после нескольких месяцев споров, при этом в нем, как ожидается, сократят военную помощь Украине до 4 млрд евро с примерно 8 млрд евро в этом году, сообщает Reuters, пишет УНН.

Бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины: правительство сократит военную помощь стране до 4 миллиардов евро с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году

- пишет издание со ссылкой на проект бюджета.

Детали

Крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост был медленнее, чем ожидалось, и правительство Германии, как Великобритания и Франция, изо всех сил пытается заткнуть дыру в бюджете, указывает издание.

Правительство Германии, пишет издание, надеется, что сильное восстановление экономики поможет ему сократить разрыв в 17 миллиардов евро между прогнозируемыми расходами и доходами.

При этом бюджет ФРГ на 2025 год, как отмечается, включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда закончится срок действия специального фонда вооруженных сил для достижения целей НАТО по минимальным расходам.

За год до федеральных выборов достижение соглашения по бюджету и долгожданного пакета мер по запуску экономики, как сообщается, стало серьезным испытанием для коалиции, которую часто обвиняют в том, что ей мешают внутренние разногласия.

На июньских европейских выборах правящие партии в коалиционном правительстве Германии показали плохие результаты: крайне правая "Альтернатива для Германии" заняла второе место после консерваторов.

Через несколько дней после вторжения россии в Украину в 2022 году канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил «Zeitenwende» (на немецком это исторический поворотный момент) с созданием специального фонда в 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил и достижения уровня оборонных расходов НАТО, эквивалентного 2% ВВП.

В 2028 году дефицит регулярного бюджета составит 39 миллиардов евро, при этом 28 миллиардов евро потребуется для выполнения цели НАТО без специального фонда, сообщили источники в министерстве финансов. По данным источников, в 2026 и 2027 годах дефицит финансирования составит 13 миллиардов евро.

Правительство также планирует принять в среду дополнительный бюджет на текущий год с дополнительными заимствованиями на 11 миллиардов евро, что в целом составит 50,3 миллиарда евро чистых заимствований, сообщили источники.

Составление бюджета на 2025 год и среднесрочной финансовой дорожной карты до 2028 года было трудным, поскольку министр финансов Германии Кристиан Линднер, как сообщается, потребовал периода бюджетной консолидации после увеличения расходов во время пандемии COVID-19 и недавнего энергетического кризиса.

Кроме того, по данным министерства финансов, новые правила Европейского Союза еще больше ограничивают бюджетный потенциал Германии, требуя более жестких корректировок, чем в соответствии с национальным законодательством.

"Я ожидаю, что все государства-члены будут придерживаться наших бюджетных правил, - заявил Линднер в понедельник перед встречей министров финансов ЕС. - Поддержание устойчивости нашего государственного долга отвечает нашим общим интересам".

Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ2 февраля 2024, 12:44 • 23417 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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