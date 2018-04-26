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Геращенко о визите Слуцкого в ПАСЕ: Ассамблея закрывает глаза на безнравственность

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинская делегация осуждает, что в докладе о коррупции среди членов Парламентской ассамблеи Совета Европы не расследуются факты, связанные с РФ. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

Геращенко о визите Слуцкого в ПАСЕ: Ассамблея закрывает глаза на безнравственность

“Мы приветствуем это антикоррупционное расследование, и требуем не только осуждения, но и строгого наказания всех, чьи фамилии звучат в докладе”, — отметила она, комментируя расследование пяти действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, которых подозревают в коррупционных действиях.

По словам Геращенко, против соответствующих членов секретариата должны быть введены санкции, а политики должны сложить мандат членов ПАСЕ.

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“Украинская делегация осуждает, что в докладе не расследуются факты, связанные с РФ. Напомнила о том, сколько месяцев ПАСЕ закрывала глаза на безнравственность Аграмунта и ко, что он не понес никакого наказания за поездку в Сирию. И сейчас в ПАСЕ мало что изменилось, так Ассамблея закрывает глаза на безнравственность российских депутатов, причастных к сексуальным и антисемитским скандалам, к дружбе с Асадом и войны против Украины, и приглашает того же Слуцкого на комитет, это называется „диалог“. А для нас это нарушение норм и принципов СЕ”, — отметила нардеп.

Другой представитель украинской делегации, Алексей Гончаренко, обещал бороться против возвращения России в ПАСЕ без санкций — так называемой цели Слуцкого.

“Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий (находящийся, кстати, в санкционных списках) явился на заседание ad hoc комитета ПАСЕ ”Роль и миссия ПАСЕ“. Задача — вернуть Россию в ПАСЕ без санкций. Украину имею честь представлять я (глава Украинской делегации Владимир Арьев из-за болезни отсутствует). Будем бороться!” - написал он на своей странице в Facebook.

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