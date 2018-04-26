Геращенко про візит Слуцького в ПАРЄ: Асамблея закриває очі на аморальність
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська делегація засуджує, що в доповіді щодо корупції серед членів Парламентської асамблеї Ради Європи не розслідуються факти, пов‘язані з РФ. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Ми вітаємо це антикорупційне розслідування, й вимагаємо не лише засудження, а й суворого покарання всіх, чиї прізвища звучать в доповіді”, — зазначила вона, коментуючи розслідування щодо п’ятьох діючих членів Парламентської асамблеї Ради Європи, яких підозрюють в корупційних діях.
За словами Геращенко, проти відповідних членів секретаріату мають бути введені санкції, а політики повинні скласти мандат членів ПАРЄ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Секс-скандал із Слуцьким: більше 25 провідних російських ЗМІ відмовились працювати у Держдумі
“Українська делегація засуджує, що в доповіді не розслідуються факти, пов‘язані з РФ. Нагадала про те, скільки місяців ПАРЄ закривала очі на аморальність Аграмунта і ко, що він не поніс жодного покарання за поїздку в Сирію. Й зараз в ПАРЄ мало що змінилося, бо Асамблея закриває очі на аморальність російських депутатів, причетних до сексуальних і антисемітських скандалів, до дружби з Асадом і війни проти України, й запрошує того ж Слуцького на комітет, це називається "діалог". А для нас це порушення норм і принципів РЄ”, — наголосила нардеп.
Інший представник української делегації, Олексій Гончаренко, обіцяв боротися проти повернення Росії до ПАРЄ без санкцій — так званої мети Слуцького.
“Глава комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Леонід Слуцький (що знаходиться, до речі, в санкційних списках) з’явився на засідання ad hoc комітету ПАРЄ "Роль і місія ПАРЄ“. Завдання — повернути Росію в ПАРЄ без санкцій. Україну маю честь представляти я (глава український делегації Володимир Ар’єв через хворобу відсутній). Будемо боротися!” — написав він на своїй сторінці у Facebook.