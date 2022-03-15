Генштаб ВСУ получает информацию о вражеских центрах подготовки наемников

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"Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам.

В течение дня противник активных наступательных действий не проводил, сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, решении проблемных вопросов по логистическому обеспечению оккупационных войск, действующих на территории Украины. Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

По данным Генштаба на 12 час 15 марта:



На Волынском направлении противник удерживает группировки на охране украинско-белорусской государственной границы. При этом, сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской стороны в состав оккупационных войск.



На Полесском направлении противник осуществил неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова.



На Сиверском направлении противник пытается нарастить группировки, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.



На Слобожанском направлении главной целью противника остается окружение городов Сумы и Харьков.



На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не достигли успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.



На Южнобугском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.



"Не имея успеха на основных направлениях действий, оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был полностью разбит украинскими защитниками", - указали в Генштабе.

Дополнения

Потери врага превышают уже 13,5 тыс. человек. И это на 20-й день войны, которую россия начала против Украины.