Генсеку НАТО сообщили о подписании Порошенко закона о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Миссия Украины в НАТО направила Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и всем 29 членам альянса письмо о подписании Президентом Украины Петром Порошенко закона №8068 "О национальной безопасности Украины". Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.
"Я только что направил письмо Генеральному секретарю НАТО - подписал его буквально две минуты назад, сообщил ему об этом законе (о национальной безопасности Украины - ред.), о его принятии и подписания Президентом. Ему и всем 29 членам НАТО", - сообщил дипломат .
Он отметил, что закон о нацбезопасности - это "отдельное направление работы, в котором НАТО принимало непосредственно активное участие".
"Они предлагают нам те стандарты, которые существуют во всех 29 странах. Например, более тесный гражданский контроль за деятельностью военных формирований и структур. Для нас это довольно новая штука - это что-то вроде усиленной деятельности СМИ, неправительственного сектора за тем, что обычно было закрыто в нашем государстве и скрывалось от глаз общества", - сказал Пристайко.
По его словам, согласно положениям закона, министр и все его заместители будут гражданскими, что предусматривает большую роль гражданских Кабинета министров в сфере безопасности и обороны. Роль начальника штаба будет разделена на две части - чтобы начальник Генерального штаба непосредственно командовал войсками, а министр обороны занимался политической частью как политик.
"Это - необходимые шаги, которые переносятся на нашу оборонную и систему безопасности. Это (в НАТО - ред.) очень приветствуется", - сказал глава миссии Украины в НАТО.
Как сообщал УНН, 5 июля Порошенко подписал закон №8068 "О национальной безопасности Украины", который предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".