Генсеку НАТО повідомили про підписання Порошенком закону про нацбезпеку

"Я тільки що надіслав лист Генеральному секретарю НАТО — підписав його буквально дві хвилини тому, повідомив йому про цей закон (про національну безпеку України - ред.), про його прийняття і підписання Президентом. Йому і всім 29 членам НАТО”, — повідомив дипломат.

Він зазначив, що закон про нацбезпеку - це "окремий напрямок роботи, в якому НАТО брало безпосередньо активно участь".

“Вони пропонують нам ті стандарти, які існують у всіх 29 країнах. Наприклад, більш тісний цивільний контроль за діяльністю військових формувань і безпекових структур. Для нас це доволі нова штука — це щось на зразок посиленої діяльності ЗМІ, неурядового сектора за тим, що зазвичай було закрите в нашій державі і береглось від очей суспільства”, — сказав Пристайко.

За його словами, згідно з положеннями закону, міністр і всі його заступники стануть цивільними, що передбачає більшу роль цивільних Кабінету міністрів у сфері безпеки і оборони. Роль начальника штаба буде розділена на дві частини — щоб начальник Генерального штаба безпосередньо командував військами, а міністр оборони займався політичною частиною як політик.

"Це — необхідні кроки, які переносяться на нашу оборонну і без пекову систему. Це (в НАТО — ред.) дуже вітається", - сказав голова місії України в НАТО.

Як повідомляв УНН, 5 липня Порошенко підписав закон №8068 “Про національну безпеку України”, який передбачає скасування трьох законів “Про основи національної безпеки України”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” та “Про організацію оборонного планування”.