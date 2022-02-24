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15 марта, 19:03 • 85646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122623 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97172 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Генсек НАТО: напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения

Генсек НАТО: напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения

Киев • УНН

 • 130557 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения. Об этом Йенс Столтенберг заявил на внеочередном заседании Североатлантического совета, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы обращались к России в течение нескольких недель и месяцев. Мы увидели, что Россия показала, что они никогда не рассматривали этот вариант всерьез. Потому что пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. И пока мы пытались найти политическое решение, они день за днем, неделя за неделей наращивали свое военное присутствие и готовность у границ Украины, а теперь они начали вторжение. Таким образом, Россия закрыла дверь к политическому решению, и мы сожалеем об этом”, — заявил Генсек.

Ранее

Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений НАТО — сделал заявление по поводу нападения России на Украину.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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