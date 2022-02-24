Генсек НАТО: напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения

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“Мы обращались к России в течение нескольких недель и месяцев. Мы увидели, что Россия показала, что они никогда не рассматривали этот вариант всерьез. Потому что пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. И пока мы пытались найти политическое решение, они день за днем, неделя за неделей наращивали свое военное присутствие и готовность у границ Украины, а теперь они начали вторжение. Таким образом, Россия закрыла дверь к политическому решению, и мы сожалеем об этом”, — заявил Генсек.

Ранее

Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений НАТО — сделал заявление по поводу нападения России на Украину.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.