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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Генсек НАТО: напавши на Україну, Росія зачинила двері для політичного рішення

Генсек НАТО: напавши на Україну, Росія зачинила двері для політичного рішення

Київ • УНН

 • 130559 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Напавши на Україну, Росія закрила двері для політичного рішення. Про це Єнс Столтенберг заявив на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми зверталися до Росії протягом декількох тижнів і місяців. Ми побачили, що Росія показала, що вони ніколи не розглядали цей варіант серйозно. Тому що поки ми намагалися знайти політичне рішення, вони планували це вторгнення. І поки ми намагалися знайти політичне рішення, вони день за днем, тиждень за тижнем нарощували свою військову присутність і готовність біля кордонів України, а тепер вони почали вторгнення. Таким чином, Росія закрила двері до політичного рішення, і ми шкодуємо про це", — заявив Генсек.

Раніше

Північноатлантична рада - основний орган прийняття політичних рішень НАТО - зробила заявуз приводу нападу Росії на Україну.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових здати зброю.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

Українські Національні Новини

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