Генсек НАТО: напавши на Україну, Росія зачинила двері для політичного рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Напавши на Україну, Росія закрила двері для політичного рішення. Про це Єнс Столтенберг заявив на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради, передає кореспондент УНН.
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“Ми зверталися до Росії протягом декількох тижнів і місяців. Ми побачили, що Росія показала, що вони ніколи не розглядали цей варіант серйозно. Тому що поки ми намагалися знайти політичне рішення, вони планували це вторгнення. І поки ми намагалися знайти політичне рішення, вони день за днем, тиждень за тижнем нарощували свою військову присутність і готовність біля кордонів України, а тепер вони почали вторгнення. Таким чином, Росія закрила двері до політичного рішення, і ми шкодуємо про це", — заявив Генсек.
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