Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60202 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70122 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83717 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82089 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103056 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85262 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102570 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105833 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130900 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130313 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

Киев  •  УНН

 • 19354 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса своего нового заместителя - Игоря Мустецу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора (ОГП).

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса Генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - сообщили в ОГП.

Также Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

Добавим, на сайте ОГП на данный момент не указано, кто является первым заместителем Генпрокурора. Вместе с тем не уточняется, Мустеца ли - первый заместитель.

Напомним, 27 марта Венедиктова уже представляла своих других новых заместителей.

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