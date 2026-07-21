Генпрокурор: с начала 2026 года 1,6 млрд грн неуплаченных налогов возвращено государству

Генеральный прокурор Руслан Кравченко

Только за первое полугодие 2026 года в государственный и местные бюджеты уже возвращено более 1,6 млрд грн в рамках дел об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, пишет УНН.

"1,6 млрд грн вернули государству. Именно так измеряется результат по делам об уклонении от уплаты налогов. В таких производствах главный показатель — не количество подозрений или обвинительных актов. Главный показатель — это деньги, которые вернули в бюджет.

Именно поэтому одна из ключевых задач прокуроров и детективов БЭБ — не только раскрыть схему, но и обеспечить полное возмещение государству неуплаченных налогов", — сообщил Генпрокурор о результатах работы за первое полугодие 2026 года.

По словам Кравченко, за каждой гривной стоят установленные схемы, финансовые экспертизы, собранные доказательства и принципиальная работа прокуроров и правоохранителей.

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Генпрокурор привел конкретные примеры.

Один из примеров: предприятие, которое выполняло оборонные контракты и уклонилось от уплаты налогов. Обвинительный акт уже направлен в суд. В ходе досудебного расследования в бюджет возмещено почти 33 млн грн.

Еще более 98 млн грн заплатил застройщик, который систематически уклонялся от уплаты земельного налога.

На Львовщине после раскрытия схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольных ФОПов в бюджет возвращено еще 60,3 млн грн.

Более 25 млн грн возмещено по делу о сети магазинов в Закарпатье, где деятельность более 50 торговых точек оформляли через десятки подконтрольных ФОПов.

"Именно так должна работать правоохранительная система: раскрыть схему, доказать убытки и вернуть государству каждую неуплаченную гривну", — подчеркнул Кравченко.

Важную роль, по словам Генерального прокурора, в этой работе играет Государственная налоговая служба Украины, которая проводит налоговые проверки, по результатам которых составляет соответствующие акты и проводит аналитические исследования. Вместе с результатами судебно-экономической экспертизы эти материалы формируют доказательную базу, на основании которой лицам сообщается о подозрении в совершении налоговых преступлений.

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Кравченко пояснил, что закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в случае полного возмещения убытков до привлечения лица к ответственности. Но этому всегда предшествует работа правоохранителей: раскрытие преступления, сбор доказательств, установление всех обстоятельств и обеспечение полного возврата средств.

"Для бизнеса сигнал простой. Конкурировать нужно качеством, технологиями и развитием, а не схемами. Можно строить сложные цепочки фиктивных операций, скрывать прибыли или дробить бизнес на десятки ФОПов. Но если схема работает на уклонение от налогов, она обязательно будет раскрыта, а средства придется вернуть. Государство должно получать свои средства добровольно. Если этого не происходит — их вернут правоохранители", — резюмировал Генпрокурор.