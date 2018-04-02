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Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно прекратило работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральное консульство России в Сиэтле в воскресенье окончательно прекратило свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление консула-советника Халит Айсин, которую опубликовало РИА Новости.

"Сотрудники Госдепартамента США проверят офис завтра (2 апреля - ред.). Будет присутствовать консул, если к нам возникнут какие-то претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", - сообщил он.

По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула. Там начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Таким образом российские дипломаты выполнили требования США и освободили здание в указанный срок - к концу 1 апреля.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Британии присоединились более двух десятков стран.

26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63)

НАТО сократила состав российской миссии при организации, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС наследовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

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