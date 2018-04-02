Генконсульство РФ в Сіетлі остаточно припинило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Генеральне консульство Росії в Сіетлі у неділю остаточно припинило свою роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву консула-радника Халіт Айсін, яку опублікувало РИА Новости.
“Співробітники Держдепартаменту США перевірять офіс завтра (2 квітня — ред.). Буде присутнім консул, якщо до нас виникнуть якісь претензії. Але я сумніваюся, що вони будуть”, — повідомив він.
За його словами, всі документи і речі перевезені в резиденцію генконсула. Там почав роботу штаб, який підготує вивезення всіх речей в інші диппредставництва і консервацію будівлі.
Таким чином, російські дипломати виконали вимоги США і звільнили будівлю у зазначений строк — до кінця 1 квітня.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. До Британії приєдналися більше двох десятків країн.
26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великобританії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63).
НАТО скоротила склад російської місії при організації, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина.
У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.