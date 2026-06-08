ГБР расследует возможное издевательство над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за видео из сети, на котором, вероятно, зафиксированы издевательства над мужчиной в Одесском следственном изоляторе. По предварительным данным, это может быть работник территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть работник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки

В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников происшествия, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

В то же время лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.

ГБР осуществляет досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.

Вместе с тем, никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда