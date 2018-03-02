"Газовый карантин": Львов завтра решит, закрывать ли школы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Во Львовской области пока не закрывают школы на карантин из-за заявления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, но окончательное решение будет принято завтра. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий.
"Завтра рассмотрим всю эту ситуацию во время скайп-конференции. Тогда и примем окончательное решение", - сообщила Любомира Мандзий.
Сейчас во Львовской области из-за гриппа обучение приостановлено в 415 учебных заведениях.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней прикрутить отопление, а государственные учреждения - уменьшить температуру в помещениях.
Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.