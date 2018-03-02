"Газовий карантин": Львів завтра вирішить, чи закривати школи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. На Львівщині наразі не закривають школи на карантин через заяви міністра енергетики та вугільної промисловісті Ігоря Насалика, але остаточне рішення ухвалять завтра. Про це кореспонденту УНН повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
"Завтра розглянемо всю цю ситуацію під час скайп-конференції. Тоді і приймемо остаточне рішення", - повідомила Любомира Мандзій.
Наразі на Львівщині через грип навчання призупинено у 415 навчальних закладах.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів прикрутити опалення, а державні установи — зменшити температуру в приміщеннях.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.