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Гарантия работы системы голосования "Рада" истекла в 2012 году

Гарантия работы системы голосования "Рада" истекла в 2012 году

Киев  •  УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Гарантия работы сенсорной кнопки "Рада" истекла в 2012 году. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский, передает УНН.

"Система ("Рада- 3" - ред.) исчерпала свой ресурс в 2012 году, срок эксплантации сенсорной кнопки 10 лет, ей вуже 11 лет", - сказал Слышинский.

По его словам, с правовой точки зрения для того, чтобы ввести сенсорную кнопку надо внести изменения в Регламент Верховной Рады, также должно быть принято соответствующее решение Верховной Радой Украины.

"Нет председатель Верховной Рады, не руководитель Аппарата не имеют полномочий самостоятельно принимать данное решение", - отметил Слышинский.

"Когда я это все сообщил Парубию, им было издано распоряжение о том, чтобы забрать у меня координацию работы управления компьютерных систем и перенести эти полномочия на исполняющего обязанности руководителя аппарата Бондаря. После этого началось внедрение работы сенсорной кнопки", - рассказал он.

Напомним, за зимние каникулы Верховная Рада сможет перейти на новую систему голосования "Рада-4".

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