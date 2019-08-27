Гарантія роботи системи голосування "Рада" збігла у 2012 році - Апарат ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Гарантія роботи сенсорної кнопки "Рада" збігла у 2012 році. Про це повідомив перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України Володимир Слишинський, передає УНН.
“Система („Ради −3“-ред.) вичерпала свій ресурс у 2012 році, термін експлантації сенсорної кнопки 10 років, їй вуже 11 років”, — сказав Слишинський.
За його словами, з правової точки зору для того аби запровадити сенсорну кнопку треба внести зміни в Регламент Верховної Ради, також повинно бути прийняте відповідне рішення Верховною Радою України.
“Ні голова Верховної Ради, не керівник Апарату не мають повноважень самостійно приймати дане рішення”, — зазначив Слишинський.
“Коли я це все повідомив Парубію, ним було видано розпорядження про те, щоб забрати в мене координацію роботи управління комп’ютерних систем та перекласти ці повноваження на виконуючого обов’язки керівника апарату Бондаря. Після цього розпочалося запровадження роботи сенсорної кнопки”, — розповів він.
Нагадаємо, за зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування “Рада-4”.