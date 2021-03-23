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"Кошелек Януковича": Клименко избежал санкций СНБО

"Кошелек Януковича": Клименко избежал санкций СНБО

Киев  •  УНН

 • 48882 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, которого называют одним из главных партнеров “семьи” Виктора Януковича, смог избежать санкций СНБО. Самые максимальные санкции СНБО из возможных коснулись Виктора Януковича и бывшего министра образования Дмитрия Табачника, но обошли стороной “сборщика доходов” Александра Клименко, сообщает УНН.

“Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны”, — сказал Президент в своем видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украина 19 марта.

“Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину... В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению России на нашу территорию. Поэтому (они -ред) должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали Россию для „спасения“ русскоязычного населения”, — дополнил глава СБУ Иван Баканов.

Так Президент и глава СБУ объяснили применение санкций против Виктора Януковича и его окружения, включая Николая Азарова (экс-премьер-министр), Сергея Курченко (бизнесмен, приближенный к “семье Януковича) и Дмитрия Табачника (экс-министр образования). По какому принципу формировался список санкций — неизвестно. Если говорить о тех, кто мог наживаться на украинском бюджете при правлении Виктора Януковича или тех, кто способствовал “обнулению” украинской казны и как следствие заимствования у РФ 3 млрд долларов, или же посягали на территориальную целостность Украины, то напрашивается вопрос: почему Табачник это делал в большей мере, чем, к примеру, Александр Клименко, избежавший таких санкций.

Против последнего в СБУ даже регистрировали уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса Украины — преступление против основ национальной безопасности. Кроме того в ведомстве Баканова есть дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины — госизмена, инкриминируемое тоже Клименко.

“Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко к совершению преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители получили дополнительные материалы, бывший чиновник во время пребывания в должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства ”, - сообщало ранее СБУ.

О состоянии этих дел УНН уточнит в СБУ. Кроме того поинтересуется, почему СБУ не инициировало применение санкций к обвиненному в госизмене Клименко.

Помимо подрыва основ национальной безопасности Клименко подозревался и в хищении средств в особо крупных размерах. Генеральная прокуратура сообщала, что согласно материалам следствия, Клименко в период 2012–2013 годов, “находясь в составе возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий”.

С приобретенными активами Клименко на государственной службе можно ознакомиться здесь.

Также напомним, как выглядел кабинет Клименко в министерстве.

Украинские Национальные Новости

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