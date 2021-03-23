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"Гаманець Януковича": Клименко уник санкцій РНБО

"Гаманець Януковича": Клименко уник санкцій РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, якого називають одним з головних партнерів "сім'ї" Віктора Януковича, зміг уникнути санкцій РНБО. Максимальні санкції РНБО з можливих торкнулися Віктора Януковича і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, але обійшли стороною "збирача доходів" Олександра Клименка, повідомляє УНН.

"Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильніші за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші за державну скарбницю", - сказав Президент у своєму відеозверненні за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони Україна 19 березня.

"Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україну ... У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників, але вони дозволили відбутися гіршому - вторгненню Росії на нашу територію. Тому (вони - ред.) повинні за це відповісти. І не має значення, що вони робили в той момент: тікали в Ростов чи звали Росію для "порятунку" російськомовного населення", - доповнив голова СБУ Іван Баканов.

Так Президент і глава СБУ пояснили застосування санкцій проти Віктора Януковича і його оточення, включаючи Миколу Азарова (експрем'єр-міністр), Сергія Курченка (бізнесмен, наближений до "сім'ї Януковича") і Дмитра Табачника (ексміністр освіти). За яким принципом формувався список санкцій - невідомо. Якщо говорити про тих, хто міг наживатися на українському бюджеті при правлінні Віктора Януковича або тих, хто сприяв "обнуленню" української скарбниці і як наслідок запозичення у РФ 3 млрд доларів, або ж зазіхали на територіальну цілісність України, то напрошується питання: чому Табачник це робив у більшою мірою, ніж, наприклад, Олександр Клименко, якого оминули такі санкції.

Проти останнього у СБУ навіть реєстрували кримінальну справу за ст. 109 Кримінального кодексу України - злочин проти основ національної безпеки. Крім того, у відомстві Баканова є справа по ст. 111 Кримінального кодексу України - держзрада, інкримінована теж Клименку.

"Співробітники Служби безпеки України задокументували нові докази причетності колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка до скоєння злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України. Правоохоронці отримали додаткові матеріали, колишній чиновник під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав шкоди економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності нашої держави", - повідомляло раніше СБУ.

Про стан цих справ УНН уточнить в СБУ. Крім того поцікавиться, чому СБУ не ініціювало застосування санкцій до звинуваченого в зраді Клименка.

Крім підриву основ національної безпеки Клименко підозрювався і в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Генеральна прокуратура повідомляла, що згідно з матеріалами слідства, Клименко в період 2012-2013 років, "перебуваючи в складі очолюваної експрезидентом України Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств".

З набутими активами Клименка на державній службі можна ознайомитися тут.

Також нагадаємо, як виглядав кабінет Клименка у міністерстві.

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